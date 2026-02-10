0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
10 Февраля , 09:20

В Башкирии полгода не могут найти пропавшего без вести мужчину

В МВД республики просят граждан о помощи в поиске 62-летнего сельчанина.

пресс-служба МВД РБ
Фото: пресс-служба МВД РБ

Житель Аургазинского района Фанзиль Хасанов 1964 года рождения пропал 27 июля прошлого года. Сельчанин вышел из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: полное телосложение, рост около 165 сантиметров, волосы светлые прямые, усы светлые с проседью, тонкие губы.

Мужчина был одет в черные галоши, синие ветровку, трико и футболку, серую кепку.

Всех владеющих информацией о местонахождении аургазинца просят позвонить по телефонам: 8 (347) 452-24-83, 8(347) 279-32-92, 8(347) 279-39-02, 02, 102.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: аургазинский районрозыск
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru