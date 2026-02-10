В Башкирии полгода не могут найти пропавшего без вести мужчину

Житель Аургазинского района Фанзиль Хасанов 1964 года рождения пропал 27 июля прошлого года. Сельчанин вышел из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: полное телосложение, рост около 165 сантиметров, волосы светлые прямые, усы светлые с проседью, тонкие губы.

Мужчина был одет в черные галоши, синие ветровку, трико и футболку, серую кепку.

Всех владеющих информацией о местонахождении аургазинца просят позвонить по телефонам: 8 (347) 452-24-83, 8(347) 279-32-92, 8(347) 279-39-02, 02, 102.