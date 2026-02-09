В Башкирии два месяца не могут найти пожилого сельчанина

Житель Аургазинского района Вильгелман Файзуллин 1942 года рождения ушел из дома 2 декабря прошлого года. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает пресс-служба МВД республики.

Приметы пропавшего: худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, волосы редкие седые.

Мужчина был одет в бушлат цвета хаки, темно-синие брюки, черную шапку-ушанку, черные резиновые сапоги.

Всех обладающих информацией о пропавшем сельчанине просят позвонить по телефонам: 8 (347) 452-24-83, 8(347) 279-32-92, 8(347) 279-39-02, 02 (102 с мобильного).