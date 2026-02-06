0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
6 Февраля , 15:54

В Башкирии после ДТП погибла водитель «Тойоты»

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники госавтоинспекции.

пресс-служба ГИБДД РБ
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ

Авария произошла утром в Учалинском районе. На 95 километре дороги Белорецк — Учалы — Миасс столкнулись «Датсун Ондо» и «Тойота».

33-летняя женщина, управлявшая «Тойотой», скончалась на месте ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Видео: пресс-служба ГИБДД РБ
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: учалинский райондтп
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru