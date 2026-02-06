В Башкирии после ДТП погибла водитель «Тойоты»

Авария произошла утром в Учалинском районе. На 95 километре дороги Белорецк — Учалы — Миасс столкнулись «Датсун Ондо» и «Тойота».

33-летняя женщина, управлявшая «Тойотой», скончалась на месте ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.