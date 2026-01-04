-3 °С
Жительница Октябрьского отдала мошенникам 800 тысяч рублей

Горожанку сначала обвинили в «незаконном переводе денег», а затем предложили «сделку со следствием».

Альберт ЗАГИРОВ
Фото: Альберт ЗАГИРОВ

На уловку телефонных мошенникам попалась 61-летняя жительница Октябрьского. Женщина получила сообщение от бывшей коллеги, которая предупредила о скором звонке правоохранителей.

Позвонивший чуть позже «сотрудник ФСБ» заявил, что горожанке грозит уголовная ответственность за подозрительные денежные переводы. Напугав женщину, собеседник предложил ей перечислить деньги на безопасный счет.

Следуя инструкциям, жертва обмана перевела аферистам свыше 800 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
