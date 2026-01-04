Жительница Октябрьского отдала мошенникам 800 тысяч рублей

На уловку телефонных мошенникам попалась 61-летняя жительница Октябрьского. Женщина получила сообщение от бывшей коллеги, которая предупредила о скором звонке правоохранителей.

Позвонивший чуть позже «сотрудник ФСБ» заявил, что горожанке грозит уголовная ответственность за подозрительные денежные переводы. Напугав женщину, собеседник предложил ей перечислить деньги на безопасный счет.

Следуя инструкциям, жертва обмана перевела аферистам свыше 800 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.