В Уфе потерявшегося на «Забеге обещаний» мальчика нашли… пожарные

В Уфе во время традиционного марафона в первый день нового года потерялся третьеклассник Георгий. Мальчик отстал от группы и заплакал около пожарной части № 1.

Бдительные пожарные сразу заметили ребенка. Они пригласили Георгия в часть, напоили горячим чаем, устроили экскурсию по гаражу и показали технику — в это время диспетчеры искали контакты родителей.

Благодаря слаженной работе, обратившись в школу, спасатели быстро нашли номер мамы, сообщает пресс-служба МЧС. Вскоре состоялась трогательная встреча.

На прощание пожарные подарили мальчику памятную кружку МЧС России. Этот день стал для него настоящим приключением, а для спасателей — напоминанием, что помощь бывает не только в борьбе с огнем.