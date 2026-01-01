-9 °С
В Уфе потерявшегося на «Забеге обещаний» мальчика нашли… пожарные

Сначала пожарные обнаружили плачущего у пожарной части мальчика, а потом принялись искать его маму.

В Уфе во время традиционного марафона в первый день нового года потерялся третьеклассник Георгий. Мальчик отстал от группы и заплакал около пожарной части № 1.

Бдительные пожарные сразу заметили ребенка. Они пригласили Георгия в часть, напоили горячим чаем, устроили экскурсию по гаражу и показали технику — в это время диспетчеры искали контакты родителей.

Благодаря слаженной работе, обратившись в школу, спасатели быстро нашли номер мамы, сообщает пресс-служба МЧС. Вскоре состоялась трогательная встреча.

На прощание пожарные подарили мальчику памятную кружку МЧС России. Этот день стал для него настоящим приключением, а для спасателей — напоминанием, что помощь бывает не только в борьбе с огнем.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
