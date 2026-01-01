-9 °С
1 Января , 18:45

На пожаре в Зианчуринском районе Башкирии погиб мужчина-инвалид

Пожар произошел в бревенчатом жилом доме в деревне Биштиряк сегодня, 1 января.

Когда пожарные проникли в дом, они увидели на выгоревшей кухне тело 70-летнего мужчины. Он был инвалидом и, судя по всему, не смог выбраться на улицу.

Ликвидировали пожар добровольная пожарная команда Казанбулакского сельсовета и подразделения МЧС России.

Причина возгорания и размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются. Работает оперативно-следственная группа и дознаватель МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

В МЧС напомнили обязательные правила пожарной безопасности: не курите в постели, сон с сигаретой может стать вечным; отключайте обогреватели на ночь; установите извещатель, он разбудит пронзительным звуком.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
