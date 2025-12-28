В Уфе один сосед украл телевизор. А сдал его в комиссионный магазин другой сосед

Хозяин, вернувшись домой, обнаружил пропажу. Такие истории здесь, по всей видимости, не случайны, потому что потерпевший по совету приятеля сходил в комиссионный магазин по улице Первомайской в Черниковке, где и увидел то, что у него украли.

Полицейские, изучив залоговый билет, установили личность человека, который принес бытовую технику. Тот же пояснил, что не имеет к краже никакого отношения, а телевизор сдать в комиссионный магазин его попросил сосед.

Сотрудники уголовного розыска установили, что 39-летний сосед потерпевшего, проживающий на одной лестничной площадке, вынося мусор, обратил внимание на приоткрытую дверь, ведущую в квартиру. Злоумышленник решил воспользоваться ситуацией и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, проник в квартиру и похитил оттуда телевизор. Сбыть украденное он надумал в комиссионном магазине. А сделать это попросил другого соседа по той же лестничной площадке.

В отношении похитителя телевизора возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 158 УК РФ. Имущество возращено законному владельцу.