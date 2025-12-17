-16 °С
Трагическое ДТП в Башкирии унесло жизни четырёх человек

В Кугарчинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором четыре человека погибли, а двое (один из них — восьмилетний ребенок) пострадали и оказались в больнице.

Сегодня, 17 декабря, в 17 часов дня на 310-м километре автодороги Магнитогорск — Ира, возле населенного пункта Туембетово, 38-летний мужчина за рулём «Лады Веста» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся со встречной «Ладой Гранта».

В результате столкновения водитель «Гранты» и два его пассажира, а также 50-летняя пассажирка «Весты» скончались до приезда скорой медицинской помощи. Два человека получили травмы. Их доставили в Исянгуловскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

К ликвидации последствий ДТП привлечено 26 человек и восемь единиц техники. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, эксперты МВД и МЧС России, медики.

Причины аварии выясняются, сообщил главный автоинспектор республики Владимир Севастьянов. Он в очередной раз обратился к водителям с просьбой: соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.

Видео: пресс-служба прокуратуры РБ
Автор: Надежда ТЮНЁВА
Теги: кугарчинский райондтп
