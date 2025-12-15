-16 °С
15 Декабря , 10:33

В Уфе мать избила малолетнего сына в подъезде дома

На неадекватную горожанку возбудили уголовное дело.

Честный Репортаж
Фото: Честный Репортаж

Избившая маленького ребенка жительница Уфы стала фигурантом уголовного дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением.

Дело на горожанку завели после появления в социальных сетях видеоролика, на кадрах которого видно, как нерадивая мамаша пихает и толкает малыша при входе в подъезд и лифт. Свои действия женщина обильно приправляет матом и ругательствами.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу, сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

Видео: Честный Репортаж
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: уфа
