В Уфе мать избила малолетнего сына в подъезде дома

Избившая маленького ребенка жительница Уфы стала фигурантом уголовного дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенного с жестоким обращением.

Дело на горожанку завели после появления в социальных сетях видеоролика, на кадрах которого видно, как нерадивая мамаша пихает и толкает малыша при входе в подъезд и лифт. Свои действия женщина обильно приправляет матом и ругательствами.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу, сообщает пресс-служба республиканского Следкома.