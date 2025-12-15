В Стерлитамаке рухнул лифт с пассажирами

Проверку информации о падении лифта в Стерлитамаке начала прокуратура, после появления в социальных сетях видео с ЧП.

На записанных камерой видеонаблюдения кадрах видно, как лифт с двумя людьми внутри срывается. Затем испуганные пассажиры выбегают из кабины. В комментариях к ролику сообщается, что лифт поднялась только на второй этаж.

Надзорное ведомство устанавливает причины и обстоятельства происшествия. Действиям должностных лиц, ответственных за техническое состояние лифта, дадут правовую оценку.