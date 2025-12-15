-16 °С
15 Декабря , 13:05

В Башкирии школьники отравились в бассейне парами хлора

Тревожный инцидент произошел в бассейне спортивной школы башкирского города Янаула.

Всё случилось 12 декабря. В этот день две группы детей тренировались в бассейне спортшколы.

В какой-то момент произошел «несанкционированный выброс паров хлора» (цитата пресс-службы прокуратуры республики). Дети, надышавшись паром, почувствовали недомогание и им потребовалась помощь.

Сейчас четверо несовершеннолетних находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Прокуратура продолжает проверку инцидента. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Фото автора.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
