10 Декабря , 12:23

В Башкирии выявили более тысячи семян овощей несуществующих сортов

На площадках маркетплейсов продают более 1079 семян овощей несуществующих сортов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Фото: пресс-служба УРСХН по РБ.

По результатам мониторинга специалистами ведомства электронных торговых площадок с начала года выявлено несуществующих сортов овощей и фруктов, реализующихся на маркетплейсах.

С января по 30 ноября текущего года мониторинговой группой было выявлено 1079 наименований вымышленных сортов овощей. Например, реализовывались такие сорта капусты белокочанной как: «Терраса», «Засолиха», «Брат с севера», «Теща золотая»; моркови сортов: «Дон Кихот», «Рыжая невеста», «Токусима», «Зайка моя»; огурцы сортов: «Селедочка», «Змей искуситель», «Египетская сил», «Ацтеки и майя; перца сладкого сортов: «Великолепный век», «Материнская любовь», «Чудо дерево»; свеклы столовой сортов: «Мулатка шоколадка», «Багровая», «Спелое солнце»; томаты сортов: «Свит черри», «Черное сердце Америки», «Мамонтенок», «33 поросенка», «Горомила», «Делай деньги» и другие с не менее замысловатыми названиями семена овощных культур.

Установленные факты подпадают под нарушение п. 2 ст. 16 Федерального закона «О семеноводстве» от 30 декабря 2021 года № 454-ФЗ, п.п. 4,5 Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений, утвержденного приказом MCX России № 347 от 06.04.2023 года.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
