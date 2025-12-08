-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
8 Декабря , 13:43

В Башкирии жертвами ДТП за неделю стали семь человек

С 1 по 7 декабря в республике произошло 47 дорожных аварий.

В Башкирии жертвами ДТП за неделю стали семь человек
В Башкирии жертвами ДТП за неделю стали семь человек

За неделю, с 1 по 7 декабря, в Башкирии произошло 47 ДТП. Об этом на оперативном совещании в ЦУР РБ сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. В авариях пострадало 63 человека. Семь человек погибло.

Смертельными ДТП за неделю стали: наезд на пешехода (четыре погибших), столкновение (три погибших).

С начала года в регионе произошло 2529 ДТП (минус 246 к прошлому году). Пострадало в авариях 3015 человек (минус 370). Погибло 364 (минус пять).

Фото: стоп-кадр трансляции ЦУР РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru