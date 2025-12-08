В Башкирии жертвами ДТП за неделю стали семь человек

За неделю, с 1 по 7 декабря, в Башкирии произошло 47 ДТП. Об этом на оперативном совещании в ЦУР РБ сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. В авариях пострадало 63 человека. Семь человек погибло.

Смертельными ДТП за неделю стали: наезд на пешехода (четыре погибших), столкновение (три погибших).

С начала года в регионе произошло 2529 ДТП (минус 246 к прошлому году). Пострадало в авариях 3015 человек (минус 370). Погибло 364 (минус пять).

Фото: стоп-кадр трансляции ЦУР РБ.