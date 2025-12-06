-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Происшествия
6 Декабря , 23:42

В Башкирии трое мужчин похитили подростка

В Кугарчинском районе Башкирии перед судом предстанут трое мужчин за похищение несовершеннолетнего.

В Башкирии трое мужчин похитили подростка
В Башкирии трое мужчин похитили подростка

В июле мужчины из-за личной неприязни решили похитить 17-летнего знакомого подростка. Они подъехали к дому подростка в деревне. Один из участников нападения, ударив несколько раз парня по лицу, поволок его со двора к припаркованному рядом автомобилю «Джили Эмгранд».

Похитители поместили подростка на заднее сиденье машины и увезли от дома. Противоправные действия были пресечены родителями юноши, которые остановили машину и потребовали выдать их сына.

Обвиняемые не признали вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Кугарчинский межрайонный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Башкирии.

Автор: Надежда РОМАНОВА.
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru