В Башкирии трое мужчин похитили подростка

В июле мужчины из-за личной неприязни решили похитить 17-летнего знакомого подростка. Они подъехали к дому подростка в деревне. Один из участников нападения, ударив несколько раз парня по лицу, поволок его со двора к припаркованному рядом автомобилю «Джили Эмгранд».

Похитители поместили подростка на заднее сиденье машины и увезли от дома. Противоправные действия были пресечены родителями юноши, которые остановили машину и потребовали выдать их сына.

Обвиняемые не признали вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Кугарчинский межрайонный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Башкирии.