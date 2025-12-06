-16 °С
У семейства из Уфы изъяли более трёх килограммов наркотиков

Трое жителей Уфы обвиняются в незаконном сбыте и обороте наркотических средств, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По версии следствия, в сентябре прошлого года мужчина создал интернет-магазин по продаже наркотиков и сильнодействующих веществ на территории городов Стерлитамак, Уфа и Янаул.

Для функционирования незаконного бизнеса он арендовал гараж в Уфе, привлек свою супругу и ее брата. В их обязанности входило получение оптовых партий наркотических средств, их расфасовка, о расположении которых они сообщали «нуждающимся».

Преступная деятельность была пресечена в апреле, из незаконного оборота у семейства изъято более трех килограммов запрещенных веществ. Уголовное дело на преступное трио направлено в Октябрьский районный суд Уфы.

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Республики Башкортостан.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
