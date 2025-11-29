-16 °С
В Учалинском районе в пожаре погиб инвалид

Трагедия произошла сегодня, 29 ноября, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Ранним утром огнем охватило бревенчатый дом в деревне Расулево. Оперативно прибывшие пожарные потужили огонь и обнаружили тело 43-летнего мужчины, инвалида II группы.

Устанавливаются причина и обстоятельства пожара.

Автор: Артур СМОЛОВ
