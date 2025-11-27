-16 °С
В Уфе в школе-интернате избили восьмиклассницу

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

пресс-служба Следственного комитета РФ
Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

За халатность придется ответить сотрудникам одной из школ Уфы, в которой накануне избили 15-летнюю ученицу.

Как сообщает пресс-служба республиканского Следкома, восьмиклассницу избила сверстница. Мать пострадавшей написала заявление правоохранителям.

В социальных сетях республики пишут, что происшествие произошло в школе-интернате № 3. Девочка стала жертвой трех старшеклассниц. Две десятиклассницы держали ее за руки, а третья била.

Следователи возбудили уголовное дело. Действиям должностных лиц дадут правовую оценку.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
