Житель Уфы сядет на восемь лет за сбыт наркотиков

В апреле прошлого года мужчина через Интернет приобрел более килограмма синтетических наркотиков, которые в последующем расфасовал на более мелкие партии и оборудовал тайники-закладки.

Действия злоумышленника были пресечены полицейскими, они изъяли у закладчика запрещенные вещества.

Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Мужчина взят под стражу в зале суда.

Фото из открытых источников.