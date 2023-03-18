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Житель Уфы сядет на восемь лет за сбыт наркотиков

Житель Уфы признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Житель Уфы сядет на восемь лет за сбыт наркотиков
Житель Уфы сядет на восемь лет за сбыт наркотиков

В апреле прошлого года мужчина через Интернет приобрел более килограмма синтетических наркотиков, которые в последующем расфасовал на более мелкие партии и оборудовал тайники-закладки.

Действия злоумышленника были пресечены полицейскими, они изъяли у закладчика запрещенные вещества.

Подсудимый признал вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Мужчина взят под стражу в зале суда.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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