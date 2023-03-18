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В Башкирии полицейские изъяли у преступной группировки 15 килограммов наркотиков

Верховный суд Республики Башкортостан вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти участников организованной группы. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

В Башкирии полицейские изъяли у преступной группировки 15 килограммов наркотиков
В Башкирии полицейские изъяли у преступной группировки 15 килограммов наркотиков

Пять лет назад неустановленное лицо создало интернет-магазин, через который распространялись в двенадцати регионах Росси, в том числе в  Башкортостане.

В преступную деятельность были вовлечены молодые мужчины в возрасте от 19 до 31 года в качестве «курьеров-закладчиков». В их обязанности входили получение, фасовка и размещение наркотиков в тайниках.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято почти 15 килограммов наркотических средств.

Суд назначил соучастникам наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 17 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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