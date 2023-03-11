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В Башкирии сразу два водителя подвергнуты уголовному наказанию за нетрезвое вождение

Оба водителя сели пьяными за руль во второй раз.

В Башкирии сразу два водителя подвергнуты уголовному наказанию за нетрезвое вождение
В Башкирии сразу два водителя подвергнуты уголовному наказанию за нетрезвое вождение

Житель Зилаирского района в октябре прошлого года, будучи ранее привлеченным к уголовной ответственности за нетрезвое вождение, в ночное время вновь сел за руль пьяным и отправился в центр Зилаира. Но нарвался на сотрудников полиции…

Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на год и конфисковал автомобиль.

Его товарищем по несчастью стал житель Стерлитамака. Он также в октябре прошлого года мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. За рулем «ВАЗ-21124» он не справился с управлением и опрокинул машину в кювет. Медицинское освидетельствование показало, что водитель пьян.

Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно и так конфисковал автомобиль, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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