В Башкирии будут судить мать, систематически избивавшую детей и вынуждавшую их попрошайничать

Старший дознаватель отдела дознания отдела МВД по Белорецкому району Лейсан Кашбиева рассказала, что сигнал от неравнодушных белоречан в районный отдел опеки и полицию поступил в августе прошлого, 2022 года. Голодные дети восьми и десяти лет просили милостыню у прохожих. Позже выяснилось, что мама их бьет, злоупотребляет спиртным, самого младшего, двухлетнего сына однажды на целый день одного заперла в квартире.

По адресу выехали инспекторы по делам несовершеннолетних и, убедившись в информации, забрали всех троих детей. Старших временно поселили в соцприюте, младшего доставили на обследование в детский стационар.

Известно, что женщина ранее состояла на учете в районной комиссии по делам несовершеннолетних. И детей у нее уже дважды забирали по тем же причинам. После этих мер она закодировалась от алкоголя и устроилась на работу. Но когда кончился срок «кодировки», вернулась к старому.

Соседи рассказали дознавателю, что ребята часто бродяжничали и попрошайничали у горожан, потому что дома их не кормили, ходили в легкой одежде в морозы.

Во время проведения дознания выяснилось, что в 2021 году из-за недосмотра матери малыш, тогда ему был годик, обжегся о горячую батарею. Старших детей мама «воспитывала» ремнем. Отцам детей до них вообще не было никакого дела.

За систематическое неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей белоречанку не раз привлекали к административной ответственности.

После завершения расследования уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» передано в райсуд. Надзорные органы решают вопрос о лишении многодетной матери родительских прав.

Фото из открытых источников.