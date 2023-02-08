Убийцы жителя Башкирии спрятались в центре социальной адаптации Магнитогорска

Жестокое убийство произошло в Белорецке 3 февраля. По сообщению пресс-службы МВД Башкирии, 36-летний житель Пензы и 29-летний уфимец, приехавшие в гости к знакомой, расправились с соседом горожанки, который отказался дать им деньги на выпивку.

Приезжие сначала избили 43-летнего белоречанина, потом, связав, нанесли поочерёдно восемь ударов ножом в шею и грудь. Труп завернули в ковёр, а из квартиры похитили деньги, ценные вещи и бытовую технику. Вернувшись к знакомой, они продолжили пьянку. На следующий день оба сбежали.

Тело убитого горожанина через пару дней обнаружил его брат, который обратился в полицию. По горячим следам правоохранители вышли на след подозреваемых. Как оказалось, убийцы попытались залечь на дно в соседней Челябинской области. Выдав себя за алкоголиков, они попросили помощи в центре социальной адаптации Магнитогорска. Здесь спустя сутки преступников задержали сотрудники полиции.

Мужчинам предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц. В пресс-службе Следственного комитета республики сообщают, что обоих злоумышленников заключили под стражу.