В Уфе автомобильный вор вскрыл машину, поджёг её и сам вызвал пожарных

Три автомобиля за вечер вскрыл 28-летний житель Уфы ночью 25 января, сообщает пресс-служба МВД Башкирии. Ранее судимый горожанин решил поживиться за счёт оставленного в машинах добра.

В одном из дворов в Орджоникидзевском районе он вытащил из припаркованной вазовской «девяносто девятки» буксировочный трос, ящик с инструментами, мультиметр и аккумулятор. Похищенное воришка спрятал в другом вскрытом в соседнем дворе автомобиле. Занесённую снегом «Ладу» четырнадцатой модели он решил использовать в качестве мини-склада.

Через час преступник вскрыл ВАЗ двенадцатой модели, похитив магнитолу. По непонятной причине мужчина решил поджечь сиденья автомобиля. Но, видимо испугавшись последствий, сам вызвал пожарных, которых, впрочем, дожидаться не стал.

По записям камер видеонаблюдения злоумышленника удалось установить. Подозреваемого оперативно задержали. Мужчине грозит уголовное преследование за умышленное повреждение чужого имущества и кражу.