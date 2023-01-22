В Башкирии уфимец пострадал при тушении своей бани

Как сообщили в ГУ МЧС по Башкирии, быстро прибывшие силы и средства МЧС России, пожарные МПЧ Чесноковка и другие экстренные службы, моментально справились с горевшей бревенчатой баней в 30 «квадратов». Помощь потребовалась получившему при пожаре ожоги правой кисти руки и лица I степени мужчине 1960 года рождения. Собственно, госпитализация ему не потребовалась.

Расследование обстоятельств возгорания ведет дознаватель МЧС России. Предположительно, причиной пожара в бане стало нарушение правил пожбезопасности при эксплуатации печей.

Фото ГУ МЧС по РБ.