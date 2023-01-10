В Стерлитамаке из-за халатности врачей в новогодние праздники погиб младенец

В ночь с 3 на 4 января жительница Стерлитамака несколько раз обращалась за помощью в городскую клиническую больницу № 1 и вызывала врача на дом. Но медики под разными предлогами отказывали в госпитализации.

4 января состояние младенца ухудшилось, врачи констатировали его смерть, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Руководитель надзорного ведомства поставил на контроль расследование дела по факту причинения смерти по неосторожности.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Расследование находится на контроле центрального аппарата Следкома. Следователи проводят необходимые экспертизы для установления обстоятельств и причин произошедшего.