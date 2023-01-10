-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 12:13

В Стерлитамаке из-за халатности врачей в новогодние праздники погиб младенец

Медики не захотели госпитализировать четырёхмесячного ребёнка.

интернет
Фото:интернет

В ночь с 3 на 4 января жительница Стерлитамака несколько раз обращалась за помощью в городскую клиническую больницу № 1 и вызывала врача на дом. Но медики под разными предлогами отказывали в госпитализации.

4 января состояние младенца ухудшилось, врачи констатировали его смерть, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Руководитель надзорного ведомства поставил на контроль расследование дела по факту причинения смерти по неосторожности.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Расследование находится на контроле центрального аппарата Следкома. Следователи проводят необходимые экспертизы для установления обстоятельств и причин произошедшего.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:следственный комитетпрокуратурастерлитамакхалатность
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика