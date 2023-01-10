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Мэр Уфы сообщил о пожаре в Федоровке, эвакуировали 14 человек

Ратмир Мавлиев разместил в своем тг-канале видео на фоне горящего многоквартирного дома в пригороде столицы Башкирии.

Мэр Уфы сообщил о пожаре в Федоровке, эвакуировали 14 человек
Мэр Уфы сообщил о пожаре в Федоровке, эвакуировали 14 человек

По словам мэра Уфы, в пожаре пострадал один человек, 14 были эвакуированы. Всем им столичная администрация обещает предоставить временное жилье. Кроме этого, призвав уфимцев быть предельно внимательными в эти морозные дни, Рамир Мавлиев сказал, что по единому алгоритму всем погорельцам будет оказана необходимая поддержка.

Как чуть позже уточнили в ГУ МЧС России по Башкирии, установлено, что пожар произошел в одноэтажном бревенчатом доме 10х20 м по улице Рассветной в Федоровке. Пожарные и спасатели эвакуировали 13 человек, в том числе 7 детей. Посрадавшую сильнее других 42-летнюю женщину с ожогами доставили в больницу.

Мэр Уфы сообщил о пожаре в Федоровке, эвакуировали 14 человек
Мэр Уфы сообщил о пожаре в Федоровке, эвакуировали 14 человек
Мэр Уфы сообщил о пожаре в Федоровке, эвакуировали 14 человек
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:пожармногоквартирный домфедоровкамэр уфыратмир мавлиев
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