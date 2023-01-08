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В Уфе сотрудники ДПС задержали пьяного угонщика «Шевроле Нива»

В пятницу днем житель Благовещенска заявил в ДПС об угоне своего автомобиля в Благовещенске. В субботу сотрудники госавтоинспекции обнаружили, что угнанная «Нива» движется в сторону Уфы, сообщил в своем тг-канале главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

В Уфе сотрудники ДПС задержали пьяного угонщика «Шевроле Нива»
В Уфе сотрудники ДПС задержали пьяного угонщика «Шевроле Нива»

Инспекторы полка ДПС ГИБДД УМВД России по Уфы лейтенант полиции Альгис Исмагилов и старший лейтенант полиции Ильвир Бадиков остановили «Шевроле Нива» на Степановском повороте Бирского тракта. От водителя, 38-летнего благовещенца, исходил резкий запах алкоголя, тест установил 1,005 мг/л (миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха).

Мужчина признался автоинспекторам, что воспользовался тем, что ключи находились "на виду" и забрал автомобиль у владельца. Еще он добавил, что до угона вместе со своими знакомыми пил спиртное и, стало быть, не отдавал себе отчета в преступности действий.

В Уфе сотрудники ДПС задержали пьяного угонщика «Шевроле Нива»
В Уфе сотрудники ДПС задержали пьяного угонщика «Шевроле Нива»
В Уфе сотрудники ДПС задержали пьяного угонщика «Шевроле Нива»
В Уфе сотрудники ДПС задержали пьяного угонщика «Шевроле Нива»
В Уфе сотрудники ДПС задержали пьяного угонщика «Шевроле Нива»
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:угонавтомобильпьяный ворблаговещенскдсп гибддвладимир севастьяновбирский трактнива
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