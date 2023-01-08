В Уфе сотрудники ДПС задержали пьяного угонщика «Шевроле Нива»

Инспекторы полка ДПС ГИБДД УМВД России по Уфы лейтенант полиции Альгис Исмагилов и старший лейтенант полиции Ильвир Бадиков остановили «Шевроле Нива» на Степановском повороте Бирского тракта. От водителя, 38-летнего благовещенца, исходил резкий запах алкоголя, тест установил 1,005 мг/л (миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха).

Мужчина признался автоинспекторам, что воспользовался тем, что ключи находились "на виду" и забрал автомобиль у владельца. Еще он добавил, что до угона вместе со своими знакомыми пил спиртное и, стало быть, не отдавал себе отчета в преступности действий.