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В Уфе пожарные спасли двух человек из квартиры на 10-м этаже

В полночь загорелся многоквартирный жилой дом по улице Сипайловской в столице республике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.

В Уфе пожарные спасли двух человек из квартиры на 10-м этаже
В Уфе пожарные спасли двух человек из квартиры на 10-м этаже

Прибывшие пожарные и спасатели обнаружили на 10-м этаже огонь в тамбуре на площади 15 кв. метров. Из квартиры специалисты газодымозащитной службы спасли 75-летнего мужчину и 71-летнюю женщину. Их с отравлением дымом и ожогами различных степеней тяжести госпитализировали в реанимационное отделение ожогового центра ГКБ № 18.

Пожар потушили уже через 15 минут, в общей сложности эмчеэсники эвакуировали десятерых жителей дома, в том числе двух детей. К тушению пожара привлекались от МЧС России 16 человек и 4 единицы техники.

В Уфе пожарные спасли двух человек из квартиры на 10-м этаже
В Уфе пожарные спасли двух человек из квартиры на 10-м этаже
В Уфе пожарные спасли двух человек из квартиры на 10-м этаже
В Уфе пожарные спасли двух человек из квартиры на 10-м этаже
В Уфе пожарные спасли двух человек из квартиры на 10-м этаже
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:пожар«уфа»улица сипайловскаямногоэтажкаспасены два человекамчс россии по рб
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