В Уфе пожарные спасли двух человек из квартиры на 10-м этаже

Прибывшие пожарные и спасатели обнаружили на 10-м этаже огонь в тамбуре на площади 15 кв. метров. Из квартиры специалисты газодымозащитной службы спасли 75-летнего мужчину и 71-летнюю женщину. Их с отравлением дымом и ожогами различных степеней тяжести госпитализировали в реанимационное отделение ожогового центра ГКБ № 18.

Пожар потушили уже через 15 минут, в общей сложности эмчеэсники эвакуировали десятерых жителей дома, в том числе двух детей. К тушению пожара привлекались от МЧС России 16 человек и 4 единицы техники.