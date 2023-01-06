В Уфе пожарные спасли 16 человек из горящей девятиэтажки. Один из них пострадал

О пожаре в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан стало известно в 20 часов 41 минуту. На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы, сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Башкортостан.

Горела квартира на восьмом этаже. Пожарные звенья вывели из опасной зоны 16 человек. Одного человека пришлось спускать при помощи автолестницы. Всего эвакуировали из дома 25 человек.

В половине десятого вечера открытое горение ликвидировано. Пожар тушат 45 человек и 11 единиц техники. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России. Ему предстоит узнать, почему возник пожар.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.