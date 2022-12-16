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Вчера, 12:11

В Башкирии сельчанин избил гвоздодёром приятеля за отказ дать деньги в долг

Мужчине не хватало денег на выпивку, а собутыльник оказался несговорчив.

В Башкирии сельчанин избил гвоздодёром приятеля за отказ дать деньги в долг
В Башкирии сельчанин избил гвоздодёром приятеля за отказ дать деньги в долг

Негостеприимно повёл себя 40-летний житель села Старобалтачево со своим гостем. Выпив с 43-летним приятелем всё спиртное, хозяин попросил у сотрапезника денег на покупку алкоголя. Гость хозяину отказал, чем привёл его в тихую ярость.

Спустя некоторое время ярость всё же нашла выход. Мужчина схватил гвоздодёр и несколько раз ударил им односельчанина. У находящегося без сознания приятеля злоумышленник утянул пять тысяч рублей и мобильник. С деньгами хозяин продолжил гулянку. Гость же, придя в себя, добрался до дома, где ему вызвали скорую.

Медики сообщили о травмированном сельчанине полиции Балтачевского района. Правоохранители быстро задержали подозреваемого, который сразу во всём признался и вернул телефон и две тысячи рублей. В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что на мужчину завели уголовное дело за разбой.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдбалтачевский районразбой
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