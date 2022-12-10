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В Уфе оперную диву опять атаковали мошенники. А она снова сдала их полиции

Олеся Хуснутдинова, солистка Башкирского театра оперы и балета, вновь (в третий раз!) помогла полиции задержать злоумышленников, обманывавших граждан по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

В Уфе оперную диву опять атаковали мошенники. А она снова сдала их полиции
В Уфе оперную диву опять атаковали мошенники. А она снова сдала их полиции

Мошенники позвонили оперной певице на городской номер и сообщили, что ее родственник попал в ДТП. Олеся подыграла аферистам, прикинулась, что поверила, а сама позвонила в полицию и сообщила о звонке аферистов.

Сотрудники уголовного розыска прибыли к ней и стали ждать мошенника. Спектакль перенесся с телефонного разговора в реальную жизнь, когда прибыл курьер – молодая девушка. Лицо она скрывала под медицинской маской. Злоумышленница взяла «пакет с деньгами», после чего её задержали полицейские.

Девушка, 21-летняя уроженка Мечетлинского района, как выяснилось, причастна к пяти фактам мошенничества. Жертвами обмана стали жители Уфы в возрасте от 64 до 85 лет. Девушка таким образом решила подзаработать.

Она откликнулась в соцсетях на предложение выполнять функции курьера. Со своим «работодателем» связывалась только через Интернет. По его  указанию она выезжала на названные адреса и забирала у пожилых людей деньги. Потом через банкомат переводила их сообщникам. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемая заключена под стражу.

Оперная певица уже в третий раз помогла задержать мошенников. Женщина не понаслышке знает о мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Однажды ей позвонили мошенники, и Олеся Хуснутдинова впервые помогла полиции задержать курьера. Сообщником телефонных аферистов оказался 20-летний житель Шаранского района Башкирии. Второго злоумышленника – 24-летнего уроженца Нуримановского района она помогла задержать в октябре, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Фото предоставлено пресс-службой Башкирского театра оперы и балета.

В Уфе оперную диву опять атаковали мошенники. А она снова сдала их полиции
В Уфе оперную диву опять атаковали мошенники. А она снова сдала их полиции
В Уфе оперную диву опять атаковали мошенники. А она снова сдала их полиции
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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