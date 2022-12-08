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В Башкирии приезжий из Бугульмы убил и сжёг знакомого

На 42-летнего жителя соседней республики завели уголовное дело.

пресс-служба Следственного комитета РБ
Фото:пресс-служба Следственного комитета РБ

Шокирующее убийство произошло вечером 1 декабря. Как сообщили в МВД Башкирии, 42-летний уроженец Татарстана расправился с 58-летним жителем Октябрьского во время совместной попойки. Приезжий, временно проживающий у октябрьца, задушил хозяина квартиры в ходе потасовки. Увидев, что собутыльник не подаёт признаков жизни, убийца накрыл труп одеялом и поджёг его.

Тело убитого нашли при тушении пожара. Полиция оперативно установила личность подозреваемого и задержала его. Житель Бугульмы оказался неоднократно судимым. Злоумышленник не стал отпираться в совершении преступления и сразу же во всём сознался.

В пресс-службе Следственного комитета республики, сообщили, что на убийцу завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

пресс-служба МВД РБ
пресс-служба МВД РБ
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвдследственный комитетубийствооктябрьский
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