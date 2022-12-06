В Башкирии у дольщиков украли 1,7 миллиарда рублей. Директор стройфирмы скрылся

Руководители двух стройфирм в Башкирии обвиняются в крупном мошенничестве. Компании намеревались построить жилые комплексы: один в Уфе, другой – в Кармаскалинском районе, и нашли потенциальных клиентов.

Дольщиками стали более 900 человек, которые отдали аферистам в общей сложности 1,7 млрд рублей. Однако, своих квартир они так и не дождались – дома построены не были.

На имущество обвиняемых и их близких родственников стоимостью свыше 1,5 млрд рублей наложен арест, сообщает прокуратура РБ. Уголовное дело в скором времени будет направлено в суд.

Между тем, один из обвиняемых скрылся и объявлен в федеральный розыск. Материалы его дела выделены в отдельное производство.

Фото предоставлено следственным комитетом РБ.