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В Башкирии у дольщиков украли 1,7 миллиарда рублей. Директор стройфирмы скрылся

900 человек отдали деньги строительным компаниям, но своих квартир так и не дождались.

В Башкирии у дольщиков украли 1,7 миллиарда рублей. Директор стройфирмы скрылся
В Башкирии у дольщиков украли 1,7 миллиарда рублей. Директор стройфирмы скрылся

Руководители двух стройфирм в Башкирии обвиняются в крупном мошенничестве. Компании намеревались построить жилые комплексы:  один в Уфе, другой – в Кармаскалинском районе, и нашли потенциальных клиентов.

Дольщиками стали более 900 человек, которые отдали аферистам в общей сложности 1,7 млрд рублей. Однако, своих квартир они так и не дождались – дома построены не были.

На имущество обвиняемых и их близких родственников стоимостью свыше 1,5 млрд рублей наложен арест, сообщает прокуратура РБ. Уголовное дело в скором времени будет направлено в суд.

Между тем, один из обвиняемых скрылся и объявлен в федеральный розыск. Материалы его дела выделены в отдельное производство.

Фото предоставлено следственным комитетом РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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