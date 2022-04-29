В Башкирии мать убила 11-летнего сына по требованию сожителя

11-летний мальчик из Сибая пропал без вести в 2001 году. Сообщалось, что ребёнок выехал от своих бабушки и дедушки на велосипеде. Найти пропавшего тогда не удалось. Лишь в 2017 году в лесу в Баймакском районе обнаружили останки мальчика. Причины смерти остались неизвестными.

В прошлом году сотрудники полиции и следователи повторно изучили детали дела. После нового допроса родственников стало известно, что ребёнка убила собственная мать при подстрекательстве сожителя.

Супружеской паре предъявлено обвинение в убийстве малолетнего и подстрекательстве к убийству, сообщает пресс-служба Следственного комитета РБ.