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29 Апреля , 13:31

В Башкирии мать убила 11-летнего сына по требованию сожителя

Страшное убийство, совершенное 21 год назад, раскрыли в Сибае.

В Башкирии мать убила 11-летнего сына по требованию сожителя
В Башкирии мать убила 11-летнего сына по требованию сожителя

11-летний мальчик из Сибая пропал без вести в 2001 году. Сообщалось, что ребёнок выехал от своих бабушки и дедушки на велосипеде. Найти пропавшего тогда не удалось. Лишь в 2017 году в лесу в Баймакском районе обнаружили останки мальчика. Причины смерти остались неизвестными.

В прошлом году сотрудники полиции и следователи повторно изучили детали дела. После нового допроса родственников стало известно, что ребёнка убила собственная мать при подстрекательстве сожителя.

Супружеской паре предъявлено обвинение в убийстве малолетнего и подстрекательстве к убийству, сообщает пресс-служба Следственного комитета РБ.

пресс-служба Следственного комитета РБ
Фото:пресс-служба Следственного комитета РБ
Видео:пресс-служба Следственного комитета РБ
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
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