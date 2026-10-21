Жителям Башкирии рассказали, как вести себя при встрече с волком

Как правило, волки не нападают на людей, но лучше не ходить туда, где раньше были замечены эти хищники. Если вы увидели волка, а он вас еще нет, незаметно уходите прочь. При непосредственном столкновении — ни в коем случае не бегите и не поворачивайтесь к зверю спиной, чтобы не будить в нем охотничьи инстинкты. Не отводите взгляд, старайтесь казаться больше размером, издавайте громкие устрашающие звуки и медленно отступайте назад.

Если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите об этом по телефону 112.

Добавим: по данным ведомства, в нынешнем году на территории республики насчитывается 870 волков. В 2025 году их было около 680, в предыдущие годы — не более 500.

Традиционно больше всего волков обитает в Белорецком, Бурзянском и Баймакском районах.

Иллюстрация: Минэкологии РБ.