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21 Октября , 14:25

Жителям Башкирии рассказали, как вести себя при встрече с волком

В Башкирии растет популяция крупных хищников — волков и медведей, в связи с чем они стали чаще выходить к населенным пунктам. Как мирно разойтись при встрече с волком, рассказали в минэкологии региона.

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Жителям Башкирии рассказали, как вести себя при встрече с волкомЖителям Башкирии рассказали, как вести себя при встрече с волком
Жителям Башкирии рассказали, как вести себя при встрече с волком

Как правило, волки не нападают на людей, но лучше не ходить туда, где раньше были замечены эти хищники. Если вы увидели волка, а он вас еще нет, незаметно уходите прочь. При непосредственном столкновении — ни в коем случае не бегите и не поворачивайтесь к зверю спиной, чтобы не будить в нем охотничьи инстинкты. Не отводите взгляд, старайтесь казаться больше размером, издавайте громкие устрашающие звуки и медленно отступайте назад.  

Если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите об этом по телефону 112.

Добавим: по данным ведомства, в нынешнем году на территории республики насчитывается 870 волков. В 2025 году их было около 680, в предыдущие годы — не более 500.

Традиционно больше всего волков обитает в Белорецком, Бурзянском и Баймакском районах.

Иллюстрация: Минэкологии РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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