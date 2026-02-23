В Башкирии ожидаются «температурные качели»

Завтра, 24 февраля, в Башкирии ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Ветер южный от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -13 до -18 градусов, местами — от -22 до -27 градусов. Днем от -7 до -12 градусов, местами до -1 градуса.

На автодорогах утром местами дымка, видимость 1-2 километра.

В Уфе также будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -14,-16 градусов, на окраинах города — до -21 градуса, днем — -6,-8 градусов.

