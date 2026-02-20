0 °С
В Башкирии в выходные ожидаются снегопады

Прогноз погоды на ближайшие дни представил Башгидромет.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

В субботу, 21 февраля, снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер юго-восточный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью минус 10 — 15 градусов, днем минус 5 — 10 градусов.

В воскресенье, 22 февраля, небольшой снег, местами до умеренного. Ветер западный, северо-западный умеренный. Ночью минус 12 — 17 градусов, при прояснении до минус 22, днем минус 7 — 12 градусов, в горных районах до минус 2.

23 февраля осадков не ожидается, температура воздуха составит до минус 16 градусов ночью и до минус 8 градусов днем.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
