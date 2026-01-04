Лебеди улетели из Башкирии на юг только с наступлением жёстких морозов

Специалисты призвали не беспокоиться. Но тем не менее на место оперативно выехал охотинспектор Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. Приехав, он обнаружил, что птицы уже покинули водный объект. В ведомстве пояснили, что такая ситуация является обычной.

— Ежегодно бывает такое, некоторые лебеди держатся до конца, но потом всё же улетают. Если вы стали очевидцем подобного, не стоит птицам мешать. Пока поверхность водного объекта открыта, лебедям есть чем питаться, и беспокоиться за них не нужно, — прокомментировал ситуацию заместитель министра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев.