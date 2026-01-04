-8 °С
Природа
4 Января , 09:02

Лебеди улетели из Башкирии на юг только с наступлением жёстких морозов

Жители села Юлуково Гафурийского района Башкирии обратились к экологам. Сельчане переживали за лебедей, оставшихся на реке Зилим несмотря на холод и сковавший почти всю реку лёд.

Специалисты призвали не беспокоиться. Но тем не менее на место оперативно выехал охотинспектор Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. Приехав, он обнаружил, что птицы уже покинули водный объект. В ведомстве пояснили, что такая ситуация является обычной.

— Ежегодно бывает такое, некоторые лебеди держатся до конца, но потом всё же улетают. Если вы стали очевидцем подобного, не стоит птицам мешать. Пока поверхность водного объекта открыта, лебедям есть чем питаться, и беспокоиться за них не нужно, — прокомментировал ситуацию заместитель министра природопользования и экологии РБ Камиль Биргулиев.

Видео: пресс-служба министерства природопользования и экологии РБ
Автор: Надежда ТЮНЁВА
