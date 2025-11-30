В Башкирии проведено компенсационное лесовосстановление

«В текущем году мы впервые применили опыт по привлечению в республику объемов работ по компенсационному лесовосстановлению по обязательствам, наступившим в других регионах. Так, по обязательствам организаций ПАО «Россети», ПАО «Газпром», ООО «Ультрамар» объем работ перешел из республик Бурятия, Карелия, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, мероприятия в рамках компенсационного лесовосстановления выполнили также лесопользователи нашей республики: «Башнефть», «Газпром газификация», «Русэнергомет» и другими. Примечательно, что эти работы проводятся силами наших лесхозов. Для высадок используется районированный посадочный материал из региональных лесных питомников» – сообщил заместитель министра лесного хозяйства РБ Альберт Закиров.

Напомним, лесовосстановление - одна из основных задач федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В целях обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов действует федеральный закон о компенсационном лесовосстановлении, согласно которому один гектар рубок должен быть восполнен одним гектаром восстановленного леса.

Всего с 2019 по 2025 год в Башкирии работы по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению, возникшие по обязательствам, выполнены на площади более 2181 гектаров.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ.