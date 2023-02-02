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Сегодня, 10:07

В заповеднике «Шульган-Таш» обсудили, как сохранить бурзянскую пчелу

Члены Комитета по делам ЮНЕСКО вместе с руководством заповедника "Шульган-Таш" и сотрудниками УУНиТ провели совещание по вопросам проектирования охранной зоны, которая поможет сохранить чистоту популяции "бурзянки".

В заповеднике «Шульган-Таш» обсудили, как сохранить бурзянскую пчелу
В заповеднике «Шульган-Таш» обсудили, как сохранить бурзянскую пчелу

Как рассказала профессор кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии Уфимского университета науки и технологий Лариса Белан, из-за неконтролируемого завоза в Башкирию других пород пчел бурзянская пчела оказалась под угрозой уничтожения. Гибридные виды хуже адаптируются к местным условиям и переносят низкие температуры, чаще болеют.

- Нам очень важно сохранить нашу крепкую, трудолюбивую бурзянскую пчелу для будущих поколений, - отметила профессор.

Заповедник "Шульган-Таш" входит в состав биосферного резервата "Башкирский Урал", созданного по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера". И вскоре на его территории установят информационные щиты. Кроме того, как рассказала участникам совещания исполнительный директор Комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина, в этом году планируется разработать туристический маршрут по биорезервату, чтобы местные жители и гости смогли увидеть, какие природные богатства есть в Башкирии. Маршрут будет разрабатываться совместно с региональными туроператорами.

Фото: пресс-служба Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

 

Автор:Мария СНЫТКИНА
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