В заповеднике «Шульган-Таш» обсудили, как сохранить бурзянскую пчелу

Как рассказала профессор кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии Уфимского университета науки и технологий Лариса Белан, из-за неконтролируемого завоза в Башкирию других пород пчел бурзянская пчела оказалась под угрозой уничтожения. Гибридные виды хуже адаптируются к местным условиям и переносят низкие температуры, чаще болеют.

- Нам очень важно сохранить нашу крепкую, трудолюбивую бурзянскую пчелу для будущих поколений, - отметила профессор.

Заповедник "Шульган-Таш" входит в состав биосферного резервата "Башкирский Урал", созданного по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера". И вскоре на его территории установят информационные щиты. Кроме того, как рассказала участникам совещания исполнительный директор Комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина, в этом году планируется разработать туристический маршрут по биорезервату, чтобы местные жители и гости смогли увидеть, какие природные богатства есть в Башкирии. Маршрут будет разрабатываться совместно с региональными туроператорами.

Фото: пресс-служба Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.