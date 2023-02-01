В Стерлибашевском районе Башкирии олень вышел к мусоровозу

Олень вышел навстречу мусоровозам в деревне Учасан Стерлибашевского района. Работники регоператора, чтобы не напугать животное, остановили машины. Рогатого угостили хлебом и сняли на камеру смартфона.

Напомним, в январе прошлого года жители Стерлибашевского района уже делились в социальных сетях видеороликами с лесным пришельцем. Олень после новогодних праздников повадился ходить по сельским подворьям. Тогда парнокопытный зверь не проявлял агрессию и спокойно брал еду из рук людей.

В министерстве экологии Башкирии сообщили, что на кадры попал краснокнижный благородный олень или марал. Несмотря на добродушное поведение, специалисты министерства рекомендовали не кормить животных с рук.