-8 °С
Ясно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Природа
Сегодня, 09:43

В Стерлибашевском районе Башкирии олень вышел к мусоровозу

О необычной встрече с диким животным рассказала пресс-служба регионального оператора «Эко-Сити».

В Стерлибашевском районе Башкирии олень вышел к мусоровозу
В Стерлибашевском районе Башкирии олень вышел к мусоровозу

Олень вышел навстречу мусоровозам в деревне Учасан Стерлибашевского района. Работники регоператора, чтобы не напугать животное, остановили машины. Рогатого угостили хлебом и сняли на камеру смартфона.

Напомним, в январе прошлого года жители Стерлибашевского района уже делились в социальных сетях видеороликами с лесным пришельцем. Олень после новогодних праздников повадился ходить по сельским подворьям. Тогда парнокопытный зверь не проявлял агрессию и спокойно брал еду из рук людей.

В министерстве экологии Башкирии сообщили, что на кадры попал краснокнижный благородный олень или марал. Несмотря на добродушное поведение, специалисты министерства рекомендовали не кормить животных с рук.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:стерлибашевский район
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика