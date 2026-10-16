В Стерлитамаке без вести пропала женщина

Приметы: волосы темные короткие, носит очки.

Была одета: в синюю куртку до пояса, голубые джинсы, темно-синие кроссовки. Под курткой — серый вязаный свитер с полосками.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алины Павловой или видел женщину, подходящую под описание, сообщить в полицию по телефонам: 102, 8-(987)-257-37-22.

«Мы обращаемся к гражданам: будьте, пожалуйста, внимательны и не оставайтесь равнодушными. Любая информация может оказаться важной для установления местонахождения пропавшей», – обращаются сотрудники полиции к населению.

Фото: УМВД России по г. Стерлитамаку.