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16 Октября , 12:00

В Стерлитамаке без вести пропала женщина

11 октября около 18.00 ушла из дома по проспекту Ленина и до настоящего времени не вернулась 40-летняя Алина Равильевна Павлова, сообщает Управление МВД России по Стерлитамаку.

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В Стерлитамаке без вести пропала женщинаВ Стерлитамаке без вести пропала женщина
В Стерлитамаке без вести пропала женщина

Приметы: волосы темные короткие, носит очки.

Была одета: в синюю куртку до пояса, голубые джинсы, темно-синие кроссовки. Под курткой — серый вязаный свитер с полосками.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Алины Павловой или видел женщину, подходящую под описание, сообщить в полицию по телефонам: 102, 8-(987)-257-37-22.

«Мы обращаемся к гражданам: будьте, пожалуйста, внимательны и не оставайтесь равнодушными. Любая информация может оказаться важной для установления местонахождения пропавшей», – обращаются сотрудники полиции к населению.

Фото: УМВД России по г. Стерлитамаку.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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