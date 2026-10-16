В Салавате пять десятков человек будут судить за организацию сети казино

В 2023 году сотрудники ФСБ и следователи накрыли три подпольных казино в Салавате, в которых изъяли более 100 единиц игрового оборудования.

Как пояснили в Следственном комитете, нелегальные азартные игры в городе организовали три сообщника, которые наняли еще 48 человек для работы администраторами, охранниками, кассирами и техниками. Заведения, открытые в трех арендуемых помещениях, были оснащены видеонаблюдением. При этом в казино пускали только проверенных клиентов, имеющих рекомендации.

Во время следствия правоохранители провели 40 обысков и допросили более 110 свидетелей. Выяснилось, что участники группы наварили на нелегальном бизнесе более 30 миллионов рублей. И, по подсчетам следователей, нанесли 15,5 миллиона рублей ущерба правообладателям из-за использования в игровых автоматах нелицензионных программ.

В ближайшее время организаторы и их подельники предстанут перед судом. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр, а также в незаконном использовании объектов авторского права.