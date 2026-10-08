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Право
8 Октября , 05:35

В Башкирии у экс-главы района и его родственников отобрали 560 участков

Семья чиновника десять лет промышляла приобретением земли в Иглинском районе.

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Альберт ЗАГИРОВАльберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

По решению суда 560 земельных участков должен вернуть в собственность государства бывший глава администрации Иглинского района и его близкие родственники.

Иск в суд подала прокуратура республики после проверки исполнения земельного законодательства. В надзорном ведомстве выяснили, что с 2000 по 2010 год глава района проводил аукционы по продаже участков. В состав аукционной комиссии входил один родственник чиновника, а другой руководил организациями, участвующими в торгах. При этом земли сельхозназначения продавались по заниженной цене.

После этого участки приватизировали. В собственность их оформляли родственники главы. Позже, когда полномочия чиновника прекратились, он оформил часть участков и на себя.

Сейчас на объекты недвижимости и другое имущество ответчиков наложили арест. Исполнение решения суда будет контролировать прокуратура.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:иглинский район
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