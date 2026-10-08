Три жителя Салавата похитили попутчика, чтобы отправить его на СВО

Виновными в похищении человека и вымогательстве признали троих жителей Салавата.

По данным республиканской прокуратуры, в феврале этого года горожане похитили мужчину, который «голосовал» на трассе. Автостопщику нужно было доехать в Булгаково, но сообщники увезли его в Салават.

На съемной квартире мужчину четверо суток насильно поили водкой, избивали и пытали утюгом. От жертвы похитители требовали подписать контракт на участие в СВО, а положенные добровольцам 1,7 миллиона рублей отдать им.

Похищенный согласился на требования преступников, но во время оформления документов сумел рассказать о своем положении представителю муниципалитета. После этого злоумышленников обезвредили.

На суде сообщникам дали от восьми до девяти с половиной лет колонии строгого режима.