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Право
8 Октября , 12:04

Три жителя Салавата похитили попутчика, чтобы отправить его на СВО

Мужчина подсел к незнакомцам на трассе и чуть не стал контрактником.

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Альберт ЗАГИРОВАльберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Виновными в похищении человека и вымогательстве признали троих жителей Салавата.

По данным республиканской прокуратуры, в феврале этого года горожане похитили мужчину, который «голосовал» на трассе. Автостопщику нужно было доехать в Булгаково, но сообщники увезли его в Салават.

На съемной квартире мужчину четверо суток насильно поили водкой, избивали и пытали утюгом. От жертвы похитители требовали подписать контракт на участие в СВО, а положенные добровольцам 1,7 миллиона рублей отдать им.

Похищенный согласился на требования преступников, но во время оформления документов сумел рассказать о своем положении представителю муниципалитета. После этого злоумышленников обезвредили.

На суде сообщникам дали от восьми до девяти с половиной лет колонии строгого режима.

Видео:пресс-служба прокуратуры РБ
Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:салаватпохищениевымогательство
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