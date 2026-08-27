«Объясняем. Башкортостан»: Всё чаще террористы стали вербовать наших детей

Взрослые должны рассказать своим детям о существовании опасности, когда вербовщики манипулируют несовершеннолетними и втягивают их в преступления.

Надо пояснить ребенку, что нельзя верить неизвестным. Особенно, если они пугают, давят на эмоции, торопят, не давая времени подумать, заставляют действовать тайно. Это сто процентов никакой не квест, не игра и не подработка. Единственный правильный шаг в такой ситуации для подростка — прекратить подозрительное общение и попросить помощи у кого-то из числа родных и близких.

Надо внушить подростку: если его пытаются завербовать — молчать нельзя. Надо сразу рассказать обо всем родителям или обратиться в полицию. Если вовремя остановиться и сообщить о происходящем властям, тогда можно будет избежать ответственности по статье 31 УК РФ — добровольный отказ от преступления.

И родители, и дети должны знать, что за целый ряд преступлений ответственность предусмотрена с 14-ти лет. В том числе за совершение теракта, участие в террористической организации, несообщение о преступлении, угон транспорта, посягательство на жизнь государственного деятеля, заведомо ложное сообщение о теракте и других.

Законодатель исходит из того, что к 14 годам подросток уже способен в целом осознавать общественную опасность многих конкретных действий. Например, физического насилия или непосредственного участия в террористической группе.

Кроме того, следует помнить, что за диверсию или теракт грозит от 10 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок. За содействие терроризму — от 7 до 20 лет (в том числе пожизненно).

Что предпринять, если вербуют прямо сейчас, подросток может узнать на портале выход31.рф. Это проект, созданный в ответ на участившиеся попытки склонить молодых россиян к совершению поджогов, подрывов и других терактов. Их используют в качестве расходного материала.

Родители сегодня должны быть предельно внимательными в отношении своих детей. Им следует насторожиться, если они заметят ряд тревожных сигналов: резкую перемену в поведении ребенка, замкнутость, появление новых виртуальных друзей, постоянные переписки и созвоны (особенно поздно вечером или ночью). Также должны вызвать подозрение взрослых непонятные подработки, появившиеся у подростка деньги, происхождение которых он не может внятно объяснить, его стремление скрыть экран телефона или почистить историю браузера.

Нельзя игнорировать перечисленные признаки. Надо просто спокойно поговорить с ребенком и все выяснить. Лучше предупредить опасность, нежели потом бороться с ее последствиями.

Как правильно выстроить разговор и что важно объяснить подростку можно узнать в разделе для родителей на том же портале выход31.рф.