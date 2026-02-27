За незаконное хранение оружия и боеприпасов жителю Башкирии грозит срок

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что гражданин, 1979 года рождения, купил сигнальный пистолет МР-371, переделанный в огнестрельный, а также пистолет ТТ образца 1930-1933 годов. Экспертиза показала, что оба пистолета являются боевыми и пригодны для стрельбы. Огнестрельное оружие владелец хранил в сарае своего родственника.

Кроме того, во время обыска у подозреваемого изъяты боеприпасы: 17 патронов к пистолету ТТ и 57 патронов к пистолету ПМ. Региональным МВД возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В соответствии с примечанием к ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов» лицо освобождается от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи вышеуказанных предметов в правоохранительные органы», – напоминает гражданам пресс-служба федеральной службы безопасности региона.