Право
27 Февраля , 14:20

За незаконное хранение оружия и боеприпасов жителю Башкирии грозит срок

В городе Салавате в отношении 49-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает УФСБ России по РБ.

Фото и видео УФСБ России по РБ.
Фото и видео УФСБ России по РБ.

Оперативники федеральной службы безопасности установили, что гражданин, 1979 года рождения, купил сигнальный пистолет МР-371, переделанный в огнестрельный, а также пистолет ТТ образца 1930-1933 годов. Экспертиза показала, что оба пистолета являются боевыми и пригодны для стрельбы. Огнестрельное оружие владелец хранил в сарае своего родственника.

Кроме того, во время обыска у подозреваемого изъяты боеприпасы: 17 патронов к пистолету ТТ и 57 патронов к пистолету ПМ. Региональным МВД возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В соответствии с примечанием к ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов» лицо освобождается от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи вышеуказанных предметов в правоохранительные органы», – напоминает гражданам пресс-служба федеральной службы безопасности региона.

Оперативная съемка.
Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
