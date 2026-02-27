0 °С
Право
27 Февраля , 13:04

В Башкирии пьяная автолюбительница расцарапала судебного пристава

Женщина, пытавшаяся защитить автомобиль от ареста, попала на скамью подсудимых.

Артур СМОЛОВ
Фото: Артур СМОЛОВ

В применении насилия в отношении представителя власти и повторном управлении автомобилем в пьяном виде обвиняют жительницу Зианчуринского района.

Пьяную автолюбительницу, уже лишенную прав за нетрезвую езду, остановили сотрудники госавтоинспекции. Как оказалась, автомобиль женщины находился в розыске по постановлению судебных приставов.

Специалист ФССП, прибывший по сигналу госавтоинспекторов, попал под горячую руку и ногти нарушительницы. Сельчанка несколько раз ударила пристава в грудь и поцарапала его.

На суде женщину приговорили к двум годам и четырем месяцам в колонии-поселении, но отбывание наказания отсрочили из-за малого возраста ее ребенка. Также виновнице запретили на три года управление автомобилями.  Машину «Киа Рио» сельчанки конфисковали, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: зианчуринский район
