В Башкирии пьяная автолюбительница расцарапала судебного пристава

В применении насилия в отношении представителя власти и повторном управлении автомобилем в пьяном виде обвиняют жительницу Зианчуринского района.

Пьяную автолюбительницу, уже лишенную прав за нетрезвую езду, остановили сотрудники госавтоинспекции. Как оказалась, автомобиль женщины находился в розыске по постановлению судебных приставов.

Специалист ФССП, прибывший по сигналу госавтоинспекторов, попал под горячую руку и ногти нарушительницы. Сельчанка несколько раз ударила пристава в грудь и поцарапала его.

На суде женщину приговорили к двум годам и четырем месяцам в колонии-поселении, но отбывание наказания отсрочили из-за малого возраста ее ребенка. Также виновнице запретили на три года управление автомобилями. Машину «Киа Рио» сельчанки конфисковали, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.