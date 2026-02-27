0 °С
Право
27 Февраля , 16:18

В Башкирии чиновник минэкологии получил взятку от нефтехимического завода

Промышленники отстегнули должностному лицу 1,7 миллиона рублей.

Вадим АНДРЕЕВ
Фото: Вадим АНДРЕЕВ

Обвинение в получении взяток предъявили начальнику Стерлитамакского территориального управления министерства природопользования и экологии Башкирии.

Как сообщает региональный Следственный комитет, чиновник регулярно получал деньги от представителя нефтехимического завода. За взятки мужчина заранее предупреждал о проверках и оказывал общее покровительство предприятию. С 2018 по 2022 год взяточник получил более 1,7 миллиона рублей. Деньги зачисляли на банковскую карту супруги чиновника, которую фиктивно трудоустроили на завод.

Также следователи выяснили, что за 90 тысяч рублей начальник управления не стал проверять факт загрязнения окружающей среды в Стерлитамакском районе. Взятки он получил от коммерческой фирмы в 2020–2021 годах.

Мздоимца взяли под стражу. У мужчины изъяли документацию и телефоны.

Видео: пресс-служба Следственного комитета РБ
Автор: Вадим АНДРЕЕВ
Теги: стерлитамаквзятка
© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

