В Башкирии чиновник минэкологии получил взятку от нефтехимического завода

Обвинение в получении взяток предъявили начальнику Стерлитамакского территориального управления министерства природопользования и экологии Башкирии.

Как сообщает региональный Следственный комитет, чиновник регулярно получал деньги от представителя нефтехимического завода. За взятки мужчина заранее предупреждал о проверках и оказывал общее покровительство предприятию. С 2018 по 2022 год взяточник получил более 1,7 миллиона рублей. Деньги зачисляли на банковскую карту супруги чиновника, которую фиктивно трудоустроили на завод.

Также следователи выяснили, что за 90 тысяч рублей начальник управления не стал проверять факт загрязнения окружающей среды в Стерлитамакском районе. Взятки он получил от коммерческой фирмы в 2020–2021 годах.

Мздоимца взяли под стражу. У мужчины изъяли документацию и телефоны.