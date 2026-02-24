В Кумертау судебные приставы получили деньги за отправку мужчины на СВО

В ноябре прошлого года судебные пристава из Кумертау, узнав о том, что местный житель хочет подписать контракт с министерством обороны, решили провернуть хитрую схему, воспользовавшись программой «Рекрут».

Один из приставов с помощью экс-супруги, работающей в городской администрации делопроизводителем, оформил необходимые документы о привлечении бойца к службе. После этого подельники получили из бюджета 50 тысяч рублей, предусмотренные программой.

После прокурорской проверки следователи завели уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. По представлению надзорного ведомства деньги вернули в бюджет.